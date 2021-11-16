Опубликована заявка сборной Грузии на Украину

УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
18:30
Стал известен расширенный состав сборной Грузии на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2023, в рамках которых 26 ноября им предстоит сыграть с Украиной.
Заявка сборной Грузии:
Защитники: Гиви Бакрадзе, Мераб Боколишвили, Кахабер Джинтчарадзе, Лука Мазиашвили, Фа Тэд Макфадден, Отар Пхакадзе, Дуда Санадзе, Георгий Цинцадзе
Центровые: Георгий Корсантия, Георгий Шермадини, Георгий Турдзиладзе, Георгий Твалабеишвили
Нападающие: Бека Бекаури, Михаил Беришвили, Бека Бурджанадзе, Ника Чечелашвили, Николоз Гаприндашвили, Илья Лондаридзе, Александр Пхевадзе, Торнике Шенгелия,
Напомним, ранее стал известен расширенный состав сборной Украины на матч с Грузией.
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