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Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
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Опубликована заявка сборной Грузии на Украину

В списке Георгий Шермадини из «Тенерифе» и Торнике Шенгелия из ЦСКА

Баскетбол Сборная Украины
16:27
Опубликована заявка сборной Грузии на Украину
Фото: Федерация баскетбола Грузии

Стал известен расширенный состав сборной Грузии на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2023, в рамках которых 26 ноября им предстоит сыграть с Украиной.

Заявка сборной Грузии:

Защитники: Гиви Бакрадзе, Мераб Боколишвили, Кахабер Джинтчарадзе, Лука Мазиашвили, Фа Тэд Макфадден, Отар Пхакадзе, Дуда Санадзе, Георгий Цинцадзе

Центровые: Георгий Корсантия, Георгий Шермадини, Георгий Турдзиладзе, Георгий Твалабеишвили

Нападающие: Бека Бекаури, Михаил Беришвили, Бека Бурджанадзе, Ника Чечелашвили, Николоз Гаприндашвили, Илья Лондаридзе, Александр Пхевадзе, Торнике Шенгелия,

Напомним, ранее стал известен расширенный состав сборной Украины на матч с Грузией.


Карен Агабекян
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сборная Украины (баскетбол)

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