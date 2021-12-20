Матч команды Михайлюка перенесли
«Остановите сезон НБА!» Игрок «Бостона» призвал лигу к решительным мерам
В США новый бум коронавируса
Энес Картер / Фото: Getty Images
Игрок «Бостон Селтикс» Энес Картер в своем Twitter призвал НБА приостановить сезон в связи с участившимися случаями заболевания COVID-19:
Сколько еще игроков должны сдать положительный тест на коронавирус, чтобы сезон приостановили? Остановите сезон НБА!
Напомним, что из-за коронавируса были отложены матчи четырех команд лиги.
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