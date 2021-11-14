Сборная Украины – единоличный лидер своей группы в квалификации на ЧЕ-2023
Ожидаемая, но очень важная победа. Видеообзор матча Финляндия – Украина
Подопечные Срджана Радуловича возглавляют группу В
20:17
Фото: ФБУ
Сборная Украины на выезде обыграла Финляндию в матче отбора на чемпионат Европы-2023.
Украинки были фаворитами встречи и подтвердили этот статус, закрепившись на первом месте в группе B.
Видеообзор матча Финляндия – Украина:
Напомним, в стартовом туре сборная Украины сенсационно обыграла бронзовых призеров Олимпийских игр-2020.
На чемпионат Европы гарантированно выходят команды, занявшие первые места в своих группах.
Комментарии 0