«Панатинаикос» не справился с «Маккаби», «Фенербахче» проиграл «Альбе»
Евролига. Регулярный чемпионат
«Панатинаикос» – «Маккаби» 83:95 (26:23, 20:32, 12:15, 25:25)
«Панатинаикос»: Недович (21), Папапетру (17), Папаяннис (6 + 11 подборов), Эванс (3), Сент-Рос (2) – старт; Мэйкон (13), Мандзукас (11), Каселакис (8), Каввадас (2).
«Маккаби»: Уильямс (17), Наннэлли (15 + 8 подборов), Жижич (13), Эванс (11 + 6 передач), Уилбекин (9 + 9 передач) – старт; Рейнольдс (16 + 9 подборов),Зив (9), ДиБартоломео (5), Соркин (0), Калояро (0).
«Фенербахче» – «Альба» 57:66 (19:16, 8:21, 11:11, 19:18)
«Фенербахче»: Махмутоглу (16), Пьер (9 + 7 подборов), Веселы (8), Хенри (5), Букер (4) – старт; Акпынар (5), Гудурич (5), Бартель (3), Хазер (1), Флойд (1), Полонара(0), Бирсен (0).
«Альба»: Смит (14 + 6 передач), Ло (9 + 5 потерь), да Силва (8 + 9 подборов), Лэммерс(6 + 8 подборов), Делов (5) – старт; Зусман (20), Кумадже (4), Маттиссек (0),Тиманн (0).
«Армани Эксчейндж» – «Бавария» 84:77 (15:19, 18:17, 23:14, 28:27)
«Армани Эксчейндж»: Шилдс (22), Мелли (11 + 13 подборов + 6 передач), Датоме (6), Тарчевски(6), Дилэйни (3) – старт; Холл (11), Родригес (9), Хайнс (8), Дэниелс (6),Риччи (2), Бентил (0).
«Бавария»: Лучич (26), Радошевич (7), Шишко (5 + 6 передач), Рубит (5), Джедович (0) – старт; Ярамаз (14), Хиллиард (11), Томас (4), Джордж (3), Шиллинг (2), Обст(0), Ципзер (0).
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