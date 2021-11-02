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01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 113:103 Окончен
01:30 Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардз 118:111 Окончен
01:30 Бостон Селтикс - Чикаго Буллз 114:128 Окончен
01:30 Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторс 104:113 Окончен
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс 106:97 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Орландо Мэджик 97:115 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Оклахома-Сити Тандер 99:94 Окончен
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03:00 Юта Джаз - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован

Партнер Михайлюка: «Святослав имеет много достоинств. Мы просто пытаемся помочь ему стать более стабильным»

Украинский защитник дебютировал в стартовой пятерке «Торонто»
Баскетбол Украинские легионеры
11:35
Партнер Михайлюка: «Святослав имеет много достоинств. Мы просто пытаемся помочь ему стать более стабильным»
Фото: Getty Images

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит поделился мнением об украинском защитнике команды Святославе Михайлюке:

«Я уже давно наблюдаю за игрой Святослава Михайлюка. Я выступал за колледж «Уичита Стэйт», поэтому довольно внимательно следил за «Канзасом». Михайлюк мне запомнился с тех времен. Я увидел талант. Мы видим его вспышки сейчас.

Михайлюк – один из тех парней, у которых есть много достоинств. Поэтому мы просто пытаемся помочь ему стать более стабильным. Но он очень талантливый. Он может показывать качественную игру в каждом матче».

В матче против «Нью-Йорка» Михайлюк впервые в сезоне появился на площадке в стартовой пятерке «Торонто». Результативные действия украинца помогли «Рэпторс» выиграть встречу.

К тому же, Михайлюк уже в двух матчах кряду пробивает отметку в 15 очков.

Источник: basket.com.ua Сергей Остапенко
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Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс

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