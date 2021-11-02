Партнер Михайлюка: «Святослав имеет много достоинств. Мы просто пытаемся помочь ему стать более стабильным»

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Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит поделился мнением об украинском защитнике команды Святославе Михайлюке:

Михайлюк – один из тех парней, у которых есть много достоинств. Поэтому мы просто пытаемся помочь ему стать более стабильным. Но он очень талантливый. Он может показывать качественную игру в каждом матче».