Михайлюк успешно дебютировал в стартовом составе «Торонто», набрав 15 очков
Партнер Михайлюка: «Святослав имеет много достоинств. Мы просто пытаемся помочь ему стать более стабильным»
Украинский защитник дебютировал в стартовой пятерке «Торонто»
Фото: Getty Images
Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит поделился мнением об украинском защитнике команды Святославе Михайлюке:
«Я уже давно наблюдаю за игрой Святослава Михайлюка. Я выступал за колледж «Уичита Стэйт», поэтому довольно внимательно следил за «Канзасом». Михайлюк мне запомнился с тех времен. Я увидел талант. Мы видим его вспышки сейчас.
Михайлюк – один из тех парней, у которых есть много достоинств. Поэтому мы просто пытаемся помочь ему стать более стабильным. Но он очень талантливый. Он может показывать качественную игру в каждом матче».
В матче против «Нью-Йорка» Михайлюк впервые в сезоне появился на площадке в стартовой пятерке «Торонто». Результативные действия украинца помогли «Рэпторс» выиграть встречу.
К тому же, Михайлюк уже в двух матчах кряду пробивает отметку в 15 очков.
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