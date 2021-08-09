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Печеров: «Михайлюку нужен клуб, чтобы у него была возможность получать 20-25 минут игрового времени»

Алексей уверен, что с поиском клуба у Святослава проблем не будет

Баскетбол Украинские легионеры
10:49
Печеров: «Михайлюку нужен клуб, чтобы у него была возможность получать 20-25 минут игрового времени»
Алексей Печеров / Фото: ФБУ

Бывший игрок НБА и сборной Украины Алексей Печеров высказался о перспективах Святослава Михайлюка в лиге. Слова баскетболиста приводит сайт ФБУ.

«НБА – это бизнес. От Свята не зависит, затянется подписания или нет. Здесь уже работа агента, будут вестись переговоры. Посмотрим, какая команда его подпишет. В принципе, он провел хороший сезон в «Оклахоме». Набирать в среднем 10 очков за игру в НБА – это очень хорошо.

Просто, сейчас настало непонятное время. Например, Дэнни Грин, в прошлом сезоне, набирал 9 очков. Сейчас игрок подписал двухлетний контракт с Филадельфией на $20 млн. В Святослава, в среднем, показатели на пол очка больше. Казалось бы, он должен претендовать на такой же контракт. Понятно, что у Дэнни Грина больше опыта, он трехкратный чемпион НБА. Однако, по производительности на площадке, их можно сравнить.

Михайлюк провел хороший сезон, у него хорошие акции на рынке. Думаю, с подписанием контракта не должно возникнуть проблем. Это лишь вопрос времени и вопрос – в какую команду ехать? Нужно выбрать клуб, чтобы у него была возможность получать 20-25 минут игрового времени.

У Михайлюка все только начинается, он молодой парень. За прошедшие три года Свят набрался опыта, понял, что такое НБА. У Михайлюка большой потенциал. Ему нужно продолжать работать, верить в себя и ставить максимальные цели. Сейчас он это и делает.

Последние два сезона сложились для Святослава достаточно неплохо. Он играл, проявлял себя. Те отрезки игрового времени, которые у него были, он отработал хорошо. Я думаю, что у него хорошие перспективы. Команды НБА тоже видят, что он трудолюбивый человек, развивается, с каждым годом повышает свои игровые качества. Я думаю, в течение ближайшего месяца-полутора, мы узнаем, в какую команду он поедет.

Святую нужно прогрессировать, работать над всеми компонентами. Очень многое будет зависеть от команды, в которую он попадет. Каждый тренер видит игрока по своему. Вот в «Оклахоме» он стал больше идти в проход, играть с мячом больше. Если раньше он был исключительно шутером, то в «Оклахоме», действительно, начал значительно больше играть с мячом. Для него – это большой плюс, он начал увереннее себя чувствовать в этом направлении. Поэтому, нужно так и продолжать работать и развиваться. Я думаю, что у него должна сложиться очень хорошая карьера».

Как ранее сообщалось, «Оклахома» отозвала квалификационное предложение Михайлюку.

Карен Агабекян
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Теги

Алексей Печеров Святослав Михайлюк

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