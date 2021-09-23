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Перед самым стартом сезона «Николаев» подписал американского форварда

Трой Барнис имеет большой опыт выступлений в Европе
Баскетбол Суперлига
15:46
Перед самым стартом сезона «Николаев» подписал американского форварда
Фото: пресс-служба «Николаева»

«Николаев» усилился американским форвардом Троем Барнисом, сообщает пресс-служба клуба. Контракт подписан на условиях трай-аута.

Рост Барниса – 201 сантиметр. Ранее он выступал за «Салон Вилпас» (Финляндия), «Екабрилс» (Латвия), «Вентспилс» (Латвия), «Атомерому» (Венгрия), «Шолноки» (Венгрия), «Лиепая» (Латвия), «Купол-Родники» (Россия).

В предыдущем сезоне Барнис защищал цвета литовского клуба «Литкабелис». В среднем за игру набирал пять очков, а также 2,9 подбора и 0,7 передач.

25 сентября «Николаев» сыграет первый официальный матч нового сезона против новичка Суперлиги «Кривбасса».

 

Сергей Остапенко
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Николаев

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