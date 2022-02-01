Перенесен первый гостевой матч «Киев-Баскета» в Кубке Европы

У киевлян вспышка коронавируса

Фото: Facebook Киев-Баскета

Выездной матч Кубка Европы FIBA «Киев-Баскета» против «Реджаны» перенесен.

Встреча, которая была запланирована на 2-е февраля, состоится позже. Причиной стала вспышка коронавируса у киевлян. Новая дата матча станет известна в ближайшее время.

Состоится ли следующая игра еврокубка против «Антверпа», которая должна пройти 5-о февраля, пока неизвестна. Все зависит от результатов повторного тестирование на COVID-19 накануне планируемого вылета в Бельгию.

Напомним, что первый матч «Прометея» во втором раунде Лиге чемпионов также перенесен из-за вспышки коронавирусной инфекции.