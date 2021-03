«Перестаньте давать игровое время Леню». Фанаты «Вашингтона» недовольны игрой украинца

Алекс Лень / фото - AP

В последнем матче регулярного чемпионата НБА против «Милуоки» украинский центровой Алексей Лень вышел в старте за «Вашингтон».

Баскетболист провел на площадке 18 минут, набрал 3 очка и сделал 2 подбора. Алексей реализовал 1 из 4 штрафных бросков и столько же с игры. Рейтинг «+/-» составил «-16», Лень стал одним из худших баскетболистов в составе «Вашингтона».

Болельщики «Уизардс» остались крайне недовольны игрой украинца. Фанаты оставили множество недовольных комментариев в Twitter.

@ShipMyMoneyDFS has no idea what he's doing recommending Alex Len. There isn't a universe that Len will ever be a good play for the rest of his career. His career will be over soon I'm sure (he's that bad).