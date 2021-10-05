Лень стал одним из лучших в составе «Вашингтона» в матче с «Пистонс»
Первый номер драфта этого года выбыл с травмой голеностопа
Разыгрывающий «Детройт Пистон» выбыл на неопределенный срок
Кейд Каннингем / фото - Getty Images
Первый номер драфта НБА 2021 года, разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем выбыл на неопределенный срок из-за травмы голеностопа.
Главный тренер «Детройта» Дуэйн Кейси в интервью Bleacher Report прокомментировал сложившуюся ситуацию, рассказав о тяжести травмы Каннингема.
«Как и в любом другом тренировочном лагере, у нас будут порезы, синяки и вывихнутые голеностопы, но ничего серьезного. У Кейда вывих голеностопа. Это очень легкая травма, но мы будем осторожны, чтобы он выздоровел до следующей недели».Напомним, «Даллас» хочет избавиться от игрока, который отказался от вакцинации.
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