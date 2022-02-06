Первый соперник «Прометея» во втором раунде Лиги чемпионов расстался с главным тренером

«Уникаха» идет на тринадцатом месте в чемпионате Испании

Фото: unicajabaloncesto.com

«Уникаха» рассталась с главным тренером коллектива Фотисом Кациракисом, сообщает пресс-служба клуба.



Команда из Малаги идет на 13-м месте в чемпионате Испании, выиграв в семи из восемнадцати матчей. В Лиге чемпионов во втором раунде в группе K испанский коллектив располагается на первом месте с одной победой и одним поражением.

Отметим, что с «Уникахой» «Прометей» сыграет первый матч раунда шестнадцати ЛЧ восьмого февраля. Дебютной встречей чемпиона Украины во втором раунде еврокубка должна была стать игра с «Клуж-Напокой», но матч был перенесен из-за вспышки коронавируса в клубе из Слобожанского.

Напонмим, что «Киев-Баскет» после вспышки коронавируса уступил в Кубке Европы «Антверпу».