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Петров: «Почуваюся у відмінних кондиціях перед матчем в Грузії»

Центровий української команди – про очікування від зустрічі, підготовку та ігрові кондиції
Баскетбол Сборная Украины
25 ноября 22:50
Петров: «Почуваюся у відмінних кондиціях перед матчем в Грузії»
В’ячеслав Петров / фото - ФБУ

Чоловіча національна збірна України грає 26 листопада в Тбілісі проти команди Грузії стартовий поєдинок кваліфікації чемпіонату світу 2023 року.

Наразі наша команда вже в Тбілісі, де проводить заключні тренування перед матчем.

Центровий української команди В’ячеслав Петров розповів про очікування від зустрічі, підготовку та ігрові кондиції.

Які відчуття перед матчем? Чи налагоджено командну взаємодію?

«Основа команди залишилася практично та ж. Додався Артем Пустовий. Є незамінний лідер з жартів та емоційного стану в роздягальні – Ісуф Санон. Тож стосовно емоційного стану, командної хімії все у нас добре. Готуємося всі в добрих кондиціях. Наскільки можливо максимально розібрали суперника. У день матчу ще буде ранкове тренування, на якому повторимо всі важливі моменти».

Загалом над чим сьогодні працювали на тренуванні?

«За такий мінімальний термін важко щось відпрацювати, повторювали якісь основні моменти атаки та захисту, тренери ще раз нагадали, чого саме від нас очікують. Далі все залежатиме від нашої майстерності».

У яких кондиціях перебуваєш на цьому етапі сезону?

«Кондиції відмінні, ми багато вже зіграли на клубному рівні і в Лізі чемпіонів, і в чемпіонаті України. Причин нарікати на ігрову практику немає».

Багато говорять про лідерів суперника Шенгелію та Шермадіні. Які очікування від протиборства з ними?

«Усі знають Шенгелію, це один з найкращих четвертих номерів у Європі та Євролізі, сильний гравець. Це два основні лідери команди. Також сильний натуралізований гравець Макфадден. Ми основну увагу приділяли їм, коли розбирали».

Початок матчу Грузія – Україна о 17:00. Трансляція на каналі XSport.

Рене Тер Велде
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