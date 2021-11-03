Крис Пол побил достижение легендарного Пиппена
Пиппен: «Выпустив «Последний танец», Джордан хотел доказать, что он круче Леброна»
Легенда «Чикаго Буллз» – о намерениях своего звездного экс-одноклубника
Скотти Пиппен / Фото - brobibleШестикратный чемпион НБА, легендарный баскетболист «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен дал понять, какую цель преследовал его экс-одноклубник Майкл Джордан в документальном сериале «Последний танец».
Цитирует Пиппена GQ.
«Майкл был решительно настроен доказать нынешнему поколению болельщиков, что он был великой личностью в свое время, более великой, чем Леброн Джеймс, которого многие считает равным Джордану, или даже лучше. Майкл представил свою историю, а не историю «Последнего танца», как наш тренер Фил Джексон объявил о сезоне-1997/98, когда стало очевидно, что Джерри Рейнсдорф и Джерри Краузе намерены распустить команду».
А тем временем Алексей Лень не смог помочь «Сакраменто» переиграть «Юту».
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