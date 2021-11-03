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01:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс 110:113 Окончен
01:00 Индиана Пэйсерс - Сан-Антонио Сперс 131:118 Окончен
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 113:103 Окончен
01:30 Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардз 118:111 Окончен
01:30 Бостон Селтикс - Чикаго Буллз 114:128 Окончен
01:30 Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторс 104:113 Окончен
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс 106:97 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Орландо Мэджик 97:115 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Оклахома-Сити Тандер 99:94 Окончен
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01:00 Детройт Пистонс - Милуоки Бакс 89:117 Окончен
01:30 Даллас Маверикс - Майами Хит 110:125 Окончен
03:00 Юта Джаз - Сакраменто Кингз 119:113 Окончен
04:00 Финикс Санс - Нью-Орлеан Пеликанс 112:100 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс 119:117 Окончен
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01:00 Кливленд Кавальерс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
01:00 Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс -:- Запланирован
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
01:30 Бруклин Нетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
04:00 Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
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Пари-матч
18:00 Прометей - БК Запорожье -:- Запланирован
19:00 Будивельник - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
20:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован

Пиппен: «Выпустив «Последний танец», Джордан хотел доказать, что он круче Леброна»

Легенда «Чикаго Буллз» – о намерениях своего звездного экс-одноклубника
Баскетбол НБА
10:00
Пиппен: «Выпустив «Последний танец», Джордан хотел доказать, что он круче Леброна»
Скотти Пиппен / Фото - brobible
Шестикратный чемпион НБА, легендарный баскетболист «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен дал понять, какую цель преследовал его экс-одноклубник Майкл Джордан в документальном сериале «Последний танец».

Цитирует Пиппена GQ.

«Майкл был решительно настроен доказать нынешнему поколению болельщиков, что он был великой личностью в свое время, более великой, чем Леброн Джеймс, которого многие считает равным Джордану, или даже лучше. Майкл представил свою историю, а не историю «Последнего танца», как наш тренер Фил Джексон объявил о сезоне-1997/98, когда стало очевидно, что Джерри Рейнсдорф и Джерри Краузе намерены распустить команду».


А тем временем Алексей Лень не смог помочь «Сакраменто» переиграть «Юту».
Владимир Кириченко
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Скотти Пиппен Майкл Джордан Чикаго Буллз

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