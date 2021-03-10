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Пирс: «Блэйк Гриффин не станет решающим фактором для «Нетс»

Бывшая звезда НБА считает, что переход форварда в «Бруклин» слишком переоценен

Баскетбол НБА
10 марта 2021г. 19:00
Пирс: «Блэйк Гриффин не станет решающим фактором для «Нетс»
Пол Пирс / фото - news.sportbox.ru

Бывшая звезда «Бостона», ныне эксперт ESPN Пол Пирс в эфире программы The Jump заявил, что подписание тяжелого форварда Блэйка Гриффина не окажет большого влияния на «Нетс».

«Нет. Блэйк не станет решающим фактором. Решающим фактором стал приход в команду Джеймса Хардена. Это уже не тот прежний Блэйк, но у него есть опыт. «Нетс» должны быть в финальной серии».

Кендрик Перкинс поделился ожиданиями от игры Гриффина за «Бруклин».

Рене Тер Велде

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Пол Пирс Блэйк Гриффин Бруклин Нетс

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