Плеханов – о матче с «Киев-Баскетом»: «Мы стояли над пропастью, но бились как львы»

Валерий Плеханов / Фото: скриншот

Главный тренер «Запорожья» Валерий Плеханов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги четвертого матча полуфинальной серии с «Киев-Баскетом» (83:62, 2:2). Решающий матч пройдет 6 июня в Киеве.



Приятно то, что мы были готовы к очень высокой степени жесткости. Это было очень важно, потому что в третьей игре не справились. Продавились в единоборствах. Очень плохо играли на пик-н-ролл. Сегодня все исправили. Очень признателен молодым ребятам. Может и не набирали много очков, но бились как львы в защите.

Это дало результат. Не хочу заранее ничего говорить. Подведение итогов всего одно. До финала одна игра. Это все. Все остальное не имеет значения. Цифры разберем. Конечно, у нас будет традиционный разбор ошибок, какие-то мысли тренерского штаба так далее.

Отдельное спасибо фанатам. была суператмосфера. Наверное, смотрящие по телевизору люди тоже переживали, но у них не было того выброса адреналина. Если наше руководство организует выезд болельщиков в Киев, я буду счастлив. Ждем пятую игру. Серьезно готовимся. Надеюсь, что травма Дмитрия Тихонова позволит ему через три дня играть. Сегодня было очень тяжело. Но ребята сплотились вокруг проблем, сыграли за себя и за того парня.