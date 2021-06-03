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Плеханов – о матче с «Киев-Баскетом»: «Мы стояли над пропастью, но бились как львы»

6 июня определится финалист плей-офф Суперлиги
Баскетбол Суперлига
11:08
Плеханов – о матче с «Киев-Баскетом»: «Мы стояли над пропастью, но бились как львы»
Валерий Плеханов / Фото: скриншот

Главный тренер «Запорожья» Валерий Плеханов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги четвертого матча полуфинальной серии с «Киев-Баскетом» (83:62, 2:2). Решающий матч пройдет 6 июня в Киеве. 

Ребят поблагодарил не просто за игру. Сказал, что они приносят радость нашим болельщикам. Это самое главное. Наверное, это лучшая похвала, которая в принципе может быть для игроков. Мы стояли как над пропастью. В перерыве сказал очень коротко: «Мужики, я еще не наигрался с такой командой. Давайте еще поиграем». И они меня поддержали. Это приятно. 

Приятно то, что мы были готовы к очень высокой степени жесткости. Это было очень важно, потому что в третьей игре не справились. Продавились в единоборствах. Очень плохо играли на пик-н-ролл. Сегодня все исправили. Очень признателен молодым ребятам. Может и не набирали много очков, но бились как львы в защите.

Это дало результат. Не хочу заранее ничего говорить. Подведение итогов всего одно. До финала одна игра. Это все. Все остальное не имеет значения. Цифры разберем. Конечно, у нас будет традиционный разбор ошибок, какие-то мысли тренерского штаба так далее. 

Отдельное спасибо фанатам. была суператмосфера. Наверное, смотрящие по телевизору люди тоже переживали, но у них не было того выброса адреналина. Если наше руководство организует выезд болельщиков в Киев, я буду счастлив. Ждем пятую игру. Серьезно готовимся. Надеюсь, что травма Дмитрия Тихонова позволит ему через три дня играть. Сегодня было очень тяжело. Но ребята сплотились вокруг проблем, сыграли за себя и за того парня.

Во втором полуфинале «Прометей» ведет в серии с «Днепром» 2:1.

Источник: basket.com.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

Валерий Плеханов Запорожье Киев-Баскет

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