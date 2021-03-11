Плеханов: «Волнуюсь по поводу физического и одновременно психологического состояния «Запорожья»

Главный тренер «Запорожья» Валерий Плеханов высказался о следующих играх Суперлиги против «Харьковских Соколов» и «Днепра». Слова наставника приводит пресс-служба ФБУ.

Что касается «Днепра», то нечего и говорить. Я считаю, что эта команда – фаворит с любым соперником, а с нами так точно. Мы не восстановились после последнего тура. По приезду у нас был один выходной в день, а всю ночь мы ехали. Плюс 5 игроков, с учетом овертайма, сыграли практически по 40 минут. Это очень тяжело морально, когда ты с разницей в одно очко в овертайме проигрываешь, и физически очень тяжело, когда две игры играешь по 40 минут.

Поэтому, в первую очередь, волнуюсь по поводу физического и одновременно психологического состояния команды, которое сейчас не самое лучшее. Мы начали менять игру в отсутствии Маяускаса, но пока еще с переменным успехом. Будем искать свое счастье в дисциплине и желании. На фоне усталости это выглядит довольно трудно. Но, как всегда, что-то готовим, поэтому посмотрим. Наша задача – биться в каждой игре, вот это я обещаю»