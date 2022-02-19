Болдаев и Плеханов, Гинзбург и Миглинекс станут у руля команд на Матче Звезд Суперлиги
Плеханов вошел в тренерский штаб сборной Украины
Команда начала подготовку к отборочным матчам ЧМ-2023 с Испанией
13:29
Валерий Плеханов / Фото - ФБУНациональная сборная Украины по баскетболу начала подготовительный процесс к матчам квалификации на ЧМ-2023 против команды Испании.
С командой работают двое из четырех вызванных баскетболистов «Прометея»: Денис Лукашов и Вячеслав Петров. Александр Липовый и Илья Сидоров, улетевшие с «Прометеем» в Чехию, должны присоединиться к команде уже в Испании.
Также в Испанию должен прибыть Джером Рэндл, который ранее покинул столичный «Будивельник», и другие легионеры.
Отметим, что в состав тренерского штаба сборной Украины вошел главный тренер «Харьковских Соколов» Валерий Плеханов. Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Прошута.
Матчи против испанской сборной пройдут 24 и 27 февраля.
Расширенный состав сборной Украины.
Комментарии 0