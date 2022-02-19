Плеханов вошел в тренерский штаб сборной Украины

Команда начала подготовку к отборочным матчам ЧМ-2023 с Испанией

Валерий Плеханов / Фото - ФБУ

Национальная сборная Украины по баскетболу начала подготовительный процесс к матчам квалификации на ЧМ-2023 против команды Испании.С командой работают двое из четырех вызванных баскетболистов «Прометея»:, улетевшие с «Прометеем» в Чехию, должны присоединиться к команде уже в Испании.Также в Испанию должен прибыть, который ранее покинул столичный «Будивельник», и другие легионеры.Отметим, что в состав тренерского штаба сборной Украины вошел главный тренер «Харьковских Соколов». Об этом на своемсообщил журналистМатчи против испанской сборной пройдут 24 и 27 февраля.