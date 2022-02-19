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Плеханов вошел в тренерский штаб сборной Украины

Команда начала подготовку к отборочным матчам ЧМ-2023 с Испанией
Баскетбол Сборная Украины
13:29
Плеханов вошел в тренерский штаб сборной Украины
Валерий Плеханов / Фото - ФБУ
Национальная сборная Украины по баскетболу начала подготовительный процесс к матчам квалификации на ЧМ-2023 против команды Испании.

С командой работают двое из четырех вызванных баскетболистов «Прометея»: Денис Лукашов и Вячеслав Петров. Александр Липовый и Илья Сидоров, улетевшие с «Прометеем» в Чехию, должны присоединиться к команде уже в Испании. 

Также в Испанию должен прибыть Джером Рэндл, который ранее покинул столичный «Будивельник», и другие легионеры.

Отметим, что в состав тренерского штаба сборной Украины вошел главный тренер «Харьковских Соколов» Валерий Плеханов. Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Прошута.

Матчи против испанской сборной пройдут 24 и 27 февраля.

Расширенный состав сборной Украины.
Владимир Кириченко
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Теги

Валерий Плеханов Денис Лукашов Вячеслав Петров Александр Липовый Илья Сидоров Джером Рэндл

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