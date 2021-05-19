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Плей-ин. 50 очков Тейтума помогли «Бостону» выйти в плей-офф, обыграв «Вашингтон» Леня

«Индиана» победила «Шарлотт»

Баскетбол НБА
19 мая 07:47
Плей-ин. 50 очков Тейтума помогли «Бостону» выйти в плей-офф, обыграв «Вашингтон» Леня
Герой матча / Фото: nba.com

НБА. Матчи плей-ин.

«Индиана» – «Шарлотт» 144:117 (40:24, 29:21, 39:33, 36:39)

«Индиана»: Бриссетт (23), Макдермотт (21), Брогдон (16 + 8 передач), Сабонис (14 + 21 подбор + 9 передач + 5 потерь), Дж. Холидэй (12) – старт; Макконнелл (17), Битадзе (14 + 10 подборов), Мартин (14), Самнер (7), Стэнли (4), А. Холидэй (2), Брима (0), Сэмпсон (0).

«Шарлотт»: Бриджес (23 + 8 подборов), Розир (16 + 8 подборов + 6 передач), Болл (14), Вашингтон (8 + 7 подборов), Бийомбо (0) – старт; Зеллер (17), Монк (13), Калеб Мартин (8), Макдэниэлс (5), Грэм (4), Ричардс (4), Риллер (3), Дарлинг (2), Кэри (0).


«Бостон» – «Вашингтон» 118:100 (27:21, 25:33, 38:26, 28:20)

«Бостон»: Тейтум (50 + 8 подборов), Уокер (29 + 7 подборов), Фурнье (8), Смарт (7 + 6 передач), Р. Уильямс (4) – старт; Томпсон (12 + 12 подборов), Несмит (3), Лэнгфорд (3), Эдвардс (2), Г. Уильямс (0), Корнет (0), Притчард (0), Уотерс (0), Оджелей (0).

«Вашингтон»: Бил (22 + 9 подборов + 6 передач), Уэстбрук (20 + 14 подборов), Хачимура (8), Лень (5), Нето (0) – старт; Смит (17 + 8 подборов), Гэффорд (12), Р. Лопес (5), Бертанс (4), Мэтьюз (3), Хатчисон (2), Гилл (2), Уинстон (0).


Карен Агабекян
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Теги

Индиана Пэйсерс Вашингтон Уизардс Бостон Селтикс Шарлотт Хорнетс плей-ин НБА

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