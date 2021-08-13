«Будивельник» подписал контракт с еще одним бывшим игроком НБА
Плюс один. «Будивельник» подписал контракт с американским бигмэном
Минувший сезон 26-летний баскетболист провел в «Хапоэле» из Тель-Авива
Реджи Апшоу / Фото - tagblatt.de«Будивельник» на своем официальном аккаунте в Instagram сообщил о заключении соглашения с американским бигмэном Реджи Апшоу.
26-летний выпускник Миддл Теннесси Стэйт в минувшем сезоне играл за «Хапоэль» из Тель-Авива, набирая 11,7 очка + 6,2 подбора за игру.
Также Апшоу выступал за «Тюбинген», «Андорру», «Реджану» и «Маккаби» из Хайфы. В Летней лиге НБА американец защищал цвета «Милуоки» и «Клипперс».
Ранее «Будивельник» подписал контракты с Дрю Гордоном, Джианом Клавеллом и Майклом Стоктоном.
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