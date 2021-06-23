«Детройт» получили первый пик на лотерее драфта НБА
Победный данк Эйтона и невероятный проход Джорджа вошли в топ-5 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Деандре Эйтон / Фото - bleacherreportНБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку вошли победный данк центрового «Финикс Санз» Деандре Эйтона и сумасшедший проход форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа.
Накануне «Финикс» на последних секундах вырвал победу у «Клипперс» во втором матче финала Западной конференции.
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