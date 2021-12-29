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03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз -:- Запланирован
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Показатели Михайлюка в матче против «Филадельфии»

Украинский атакующий защитник не помог «Торонто» избежать поражения
Баскетбол Украинские легионеры
10:13
Показатели Михайлюка в матче против «Филадельфии»
Фото: REUTERS

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк сыграл за «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии» (109:114).

Михайлюк появился на площадке со скамейки запасных. Он получил 29 минут игрового времени, за которые набрал 9 очков (1/2 двухочковых, 2/4 трехочковых, 1/1 штрафных), сделал 3 передачи и 1 перехват. Показатель «+/-» украинца составил «+1».

Что касается общих показателей Михайлюка, то в этом сезоне он принял участие в 31 матче: за 18.8 минуты на площадке 24-летний игрок набирает 6.9 очка, делает 2.5 подбора и 1.3 передачи при 32.5% реализации трехочковых.

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает 12-е место.

Сергей Остапенко
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Теги

Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс Филадельфия 76

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