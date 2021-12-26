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Пол Джордж выбыл на длительный срок

У форварда диагностирована травма локтя
Баскетбол НБА
16:55
Пол Джордж выбыл на длительный срок
Пол Джордж / фото - nba.com

Лидер «Клипперс» Пол Джордж пропустит три-четыре недели из-за разрыва связки в локте, сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В ближайшее время PG не выйдет на паркет, а примерно через месяц пройдет повторное медобследование.

В 26 матчах сезона-21/22 Джордж набирает 24,7 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 2 перехвата при 42% попаданий с игры за 35,5 минуты в среднем.

Пол Джордж поднялся на 19-е место в общем списке по количеству точных трехочковых попаданий.

Рене Тер Велде
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Лос-Анджелес Клипперс Пол Джордж

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