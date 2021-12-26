«Голден Стэйт» одержал победу над «Мемфисом», «Филадельфия» в два очка уступила «Атланте»
Полоса неудач. Лидер «Филадельфии» вслед за пожаром в доме сдал положительный тест на коронавирус
COVID-19 продолжает вносить изменение в игры НБА
Тайриз Макси / Фото: Getty Images
Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси попал в антоковидный протокол НБА.
Отметим, что за день до этого в доме лидера «Севенти Сиксерс» произошел пожар. Возгорание произошло в гараже. Никто не пострадал. Причина происшествия остается неизвестной.
Напомним, что в последнем матче НБА «Филадельфия» уступила «Атланте» (96:98).
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