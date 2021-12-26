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Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита
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03:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бруклин Нетс 115:122 Окончен
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01:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:00 Сан-Антонио Сперс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

Полоса неудач. Лидер «Филадельфии» вслед за пожаром в доме сдал положительный тест на коронавирус

COVID-19 продолжает вносить изменение в игры НБА
Баскетбол НБА
17:46
Полоса неудач. Лидер «Филадельфии» вслед за пожаром в доме сдал положительный тест на коронавирус
Тайриз Макси / Фото: Getty Images

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси попал в антоковидный протокол НБА.

Отметим, что за день до этого в доме лидера «Севенти Сиксерс» произошел пожар. Возгорание произошло в гараже. Никто не пострадал. Причина происшествия остается неизвестной.

Напомним, что в последнем матче НБА «Филадельфия» уступила «Атланте» (96:98).

Олег Шумейко-младший
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Филадельфия 76 коронавирус

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