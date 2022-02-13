Попович покорил выдающуюся отметку в НБА
Попович вышел на второе место в истории НБА по количеству побед
Специалисту осталось одержать всего четыре победы, чтобы стать лидером по этому показателю в истории лиги
Грегг Попович / фото - cbssports.com
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович сравнялся с Ленни Уилкенсом по количеству побед за тренерскую карьеру (1 332) и теперь делит с ним второе место в истории НБА по этому показателю.
Легендарному наставнику осталось одержать всего четыре победы, чтобы превзойти показатель Дона Нельсона (1 335) и стать лидером в истории лиги.
Попович провел на посту главного тренера всего 2 020 матчей. На счету Уилкенса – 2 487, на счету Нельсона – 2 398.
«Сан-Антонио» приступил к активному поиску замены Греггу Поповичу.
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