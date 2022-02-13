Попович вышел на второе место в истории НБА по количеству побед

Специалисту осталось одержать всего четыре победы, чтобы стать лидером по этому показателю в истории лиги

Грегг Попович / фото - cbssports.com

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович сравнялся с Ленни Уилкенсом по количеству побед за тренерскую карьеру (1 332) и теперь делит с ним второе место в истории НБА по этому показателю.

Легендарному наставнику осталось одержать всего четыре победы, чтобы превзойти показатель Дона Нельсона (1 335) и стать лидером в истории лиги.

Попович провел на посту главного тренера всего 2 020 матчей. На счету Уилкенса – 2 487, на счету Нельсона – 2 398.

«Сан-Антонио» приступил к активному поиску замены Греггу Поповичу.