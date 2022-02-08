«Портленд» обменял Си Джей Макколлума

Звезда НБА продолжит карьеру в «Пеликанс»

Си Джей Макколлум / фото - nba.com

«Портленд» обменял атакующего защитника Си Джей Макколлума, центрового Ларри Нэнса и форварда Тони Снелла в «Нью-Орлеан» на защитников Томаша Саторански, Джоша Харта, Никейла Александер-Уокера, Диди Лозаду, защищенный пик первого раунда драфта-2022 и два пика второго раунда.

Макколлум был выбран «Портлендом» на драфте НБА 2013 года и всю карьеру провел в «Трэйл Блэйзерс», где сформировал дуэт с разыгрывающим Дэмианом Лиллардом. «Портленд» выходил в плей-офф в каждом из первых восьми сезонов Си Джея в НБА и доходил до финала Западной конференции в 2019 году.

В нынешнем сезоне Си Джей Макколлум сыграл 36 матчей. Его показатели составляют 20,6 очка, 4,3 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.