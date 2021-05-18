После нормализации ситуации с COVID-19 в НБА введут турнир в середине сезона

Также руководство лиги решило оставить на постоянной основе плей-ин





Глава НБА Адам Сильвер / Фото: Sports Illustrated

После нормализации ситуации с коронавирусом COVID-19 в Национальной баскетбольно ассоциации (НБА) введут турнир в середине сезона. Об этом в Twitter сообщил журналист Эдриан Войнаровски.



При этом, по словам Войнаровски, в НБА решили оставить плей-ин на постоянной основе.

«Думаю, что в будущем турнир плей-ин будет проводиться. Также думаю, что вы будете слышать еще больше разговоров о турнире в середине сезона. Но это случится после того, как мы избавимся от этого сокращенного сезона и вернемся к обычному календарю из 82 игр».

Напомним, ранее Стефен Карри и Рассел Уэстбрук были признаны лучшими игроками регулярного чемпионата НБА в мае.