Постоянные участники Евролиги уволили президента, занимавшего должность 21 год

Но он будет исполнять свои обязанности до лета 2022 года





Фото: Евролига

Все 13 лицензионных участников Евролиги проголосовали за отставку президента Жорди Бертомеу.



Согласно с решением, Бертомеу, занимавший должность 21 год, завершит работу летом 2022 года.

Решение об отставке было принято из-за желания развиваться и улучшить финансовую составляющую в лиге.

Также клубы Евролиги были недовольны тем, что при Бертомеу начались проблемы с распределением средств. К тому же шло постоянное соперничество с FIBA, приведшее к созданию новых убыточных турниров.

Напомним, ранее «Барселона» одержала четвертую победу подряд в Евролиге.