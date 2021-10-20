После двух туров Евролиги Ягупова в числе претендентов на награду MVP сезона
Постоянные участники Евролиги уволили президента, занимавшего должность 21 год
Но он будет исполнять свои обязанности до лета 2022 года
Фото: Евролига
Все 13 лицензионных участников Евролиги проголосовали за отставку президента Жорди Бертомеу.
Согласно с решением, Бертомеу, занимавший должность 21 год, завершит работу летом 2022 года.
Решение об отставке было принято из-за желания развиваться и улучшить финансовую составляющую в лиге.
Также клубы Евролиги были недовольны тем, что при Бертомеу начались проблемы с распределением средств. К тому же шло постоянное соперничество с FIBA, приведшее к созданию новых убыточных турниров.
Напомним, ранее «Барселона» одержала четвертую победу подряд в Евролиге.
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