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Тема дняМиколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы
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02:30 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 108:117 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Нью-Орлеан Пеликанс 120:105 Окончен
03:00 Майами Хит - Филадельфия Севенти Сиксерс 98:109 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Кливленд Кавальерс 102:107 Окончен
03:30 Бостон Селтикс - Чикаго Буллз 114:112 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Клипперс 101:94 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 133:96 Окончен
04:30 Даллас Маверикс - Орландо Мэджик 108:92 Окончен
20:00 Детройт Пистонс - Финикс Санс 108:135 Окончен
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13:00 Харьковские Соколы - Будивельник 73:81 Окончен
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19:30 Бостон Селтикс - Нью-Орлеан Пеликанс 104:92 Окончен
20:00 Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс 87:97 Окончен
21:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 86:74 3-я четверть
22:00 Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс 51:44 2-я четверть
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пэйсерс 7:2 1-я четверть
22:30 Мемфис Гриззлис - Чикаго Буллз -:- Запланирован
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19:00 Киев-Баскет - БК Одесса 84:60 Окончен
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01:00 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз -:- Запланирован

Представители FIBA ​​Europe прибыли в Украину, чтобы обсудить проведение Евробаскета-2025

Функционеры пробудут в Украине два дня
Баскетбол В Украине
14:59
Представители FIBA ​​Europe прибыли в Украину, чтобы обсудить проведение Евробаскета-2025
Фото: ФБУ

Генеральный директор FIBA ​​Europe Properties Моника Пухнер и глава отдела соревнований Любомир Мандич прибыли в Украину и вместе с руководством ФБУ встретятся с представителями центральной власти и местных властей во Львове и Киеве.

Находясь во Львове представители FIBA ​​Europe уже встретились с руководством Львовской ОГА и городским головой Андреем Садовым.

Также гости возле «Арены-Львов» посетили место, где построят мультифункциональную арену, на которой Украина планирует принять Евробаскет-2025.

18 января представители FIBA ​​Europe встретятся с руководством Офиса президента Украины, Министерства молодежи и спорта, Киевской городской государственной администрации и Федерацией баскетбола Украины, где им предоставят гарантии на проведение чемпионата Европы.

В Киеве гости посетят место, где построят новую мультифункциональную арену. Затем запланирована инспекция членами комиссии FIBA ​​Europe условий проживания в гостиницах столицы.

Напомним, ране президент федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что арены будут построены, даже если страна не получит Евробаскет-2025.

Карен Агабекян
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FIBA Евробаскет-2025

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