Представители FIBA ​​Europe прибыли в Украину, чтобы обсудить проведение Евробаскета-2025

Функционеры пробудут в Украине два дня

Фото: ФБУ

Генеральный директор FIBA ​​Europe Properties Моника Пухнер и глава отдела соревнований Любомир Мандич прибыли в Украину и вместе с руководством ФБУ встретятся с представителями центральной власти и местных властей во Львове и Киеве.



Находясь во Львове представители FIBA ​​Europe уже встретились с руководством Львовской ОГА и городским головой Андреем Садовым.

Также гости возле «Арены-Львов» посетили место, где построят мультифункциональную арену, на которой Украина планирует принять Евробаскет-2025.

18 января представители FIBA ​​Europe встретятся с руководством Офиса президента Украины, Министерства молодежи и спорта, Киевской городской государственной администрации и Федерацией баскетбола Украины, где им предоставят гарантии на проведение чемпионата Европы.

В Киеве гости посетят место, где построят новую мультифункциональную арену. Затем запланирована инспекция членами комиссии FIBA ​​Europe условий проживания в гостиницах столицы.

Напомним, ране президент федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что арены будут построены, даже если страна не получит Евробаскет-2025.