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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
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Преимущество в середине матча не спасло «Мавп» от поражения «Тернополю»

Для черкащан это четвертый проигранный поединок кряду
Баскетбол Суперлига
20:38
Преимущество в середине матча не спасло «Мавп» от поражения «Тернополю»
«Черкасские Мавпы» – «Тернополь» / фото - ФБУ

«Тернополь» продлил серию поражений «Черкасских Мавп» до четырех матчей, обыграв подопечных Максима Михельсона на их родной площадке со счетом 76:65.

MVP встречи стал форвард хозяев Дювон Максвелл (23 очка, 8 подборов, 3 передачи, 3 блок-шота и 3 перехвата). У гостей отметился американский легионер Туре Марри, набрав 15 очков, 2 побора, 5 передач и 3 перехвата, при 5-и потерях.

В таблице «Мавпы» занимают последнее место с 5-ю победами после 25-и матчей. «Тернополь» идет на 8-й строчке, имея 9 побед.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Черкасские Мавпы» – «Тернополь» – 65:76 (16:25, 19:15, 20:19, 10:17)

«Черкасские Мавпы»: Хамильтон 23 + 7 подборов, Кольченко 6, Лугат 2 + 5 подборов + 5 передач, Шалич 9 + 5 подборов, Максвелл 23 + 8 подборов – старт; Бондаренко 2, Сергеев 0, Канате 0, Романовський 0.

«Тернополь»: Бояркин 12 + 5 передач, Фурстингер 11 + 7 подборов, Джонс 13, Сандул 10 + 8 подборов, Марри 15 + 5 передач – 5 потерь – старт; Луценко 13, Дашич 2 + 5 подборов, Месяц 0, Шиманський 0

Напомним, в параллельном матче Суперлиги «Прометей» добыл 24-ю победу кряду.

Михаил Рыбак
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Черкасские Мавпы БК «Тернополь»

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