Бродский: «Если нам сейчас не дадут Евробаскет-2025, то арены все равно построим»
Президент ФБУ назвал три города, клубы которых могут пополнить ряды Суперлиги
Михаил Бродский – о расширении высшего дивизиона страны
Михаил Бродский / Фото - FacebookПрезидент ФБУ (Федерация баскетбола Украины) Михаил Бродский рассказал о возможной перспективе расширения украинской Суперлиги.
«Четыре года назад мне удалось убедить Владимира Гройсмана в том, что надо начать строить трехтысячники по областям. И мы заложили базу. Мы подтянули тогда Хмельницкий и Ровно, они получили первые деньги. Потом мы помогли Львову, который отказался в последний момент, Виннице, которая отказалась в последний момент. Тернополь занимается. Удалось крутануть Днепродержинск, они уже вышли под крышу, но все это было остановлено, потому что мэр потерял интерес и Дубинский переехал в Слобожанское. Но, тем не менее, ростки растут».
«Я рассчитываю, что следующей командой Суперлиги будет «Хмельницкий». Нам удалось пять лет назад – спасибо Александру Скутельнику, Сергею Завалину, – договориться в Мариуполе, чтобы они получили какой-то бюджет, и я надеюсь, что эта команда рано или поздно возродится. Зал, база, дети, болельщики, традиции – все там есть. «Ровно» – спасибо Сереже Лищуку, что не остался в Испании, а вернулся в Украину. Но кто-то это оценил? В нашей стране?».
«Хмельницкий, Мариуполь, Ровно – вот эти три города я вижу на карте Суперлиги в перспективе ближайших двух лет. Львов – там есть старый зал на две тысячи мест, в котором играла «Политехника». Это четыре. Почему Львов? Потому что он был выбран как место для строительства десятитысячника под Евробаскет-2025, им нужна команда. Потому что десятитысячный зал без команды Суперлиги – это шизофрения, правда? Государство это не поймет, и поэтому мы должны готовиться. Но, помимо этого, желательно не потерять те клубы, которые у нас есть».
Также Бродский высказался касательно ситуации с рассмотрением заявки Украины на проведение Евробаскета-2025.
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