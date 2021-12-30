Президент ФБУ о независимой Суперлиге: «Я с удовольствием дам им такое право»

Михаил Бродский / Фото: ФБУ

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский в интервью пресс-службе федерации рассказал о возможном создании независимой мужской Суперлиги.



Но ФБУ оставит себе 25%. Для того, чтобы там никто не доминировал, чтобы контролировать все нормы FIBA, чтобы у нас не возникла Евролига вне Федерации. Должна быть вертикаль от FIBA и FIBA-Европа до тренеров на местах.

Суперлига может жить как самодостаточная структура. Если она не является самодостаточной, она не может существовать. Или должен появиться крупный спонсор, который выдаст этой лиге какой-то пакет денег. Мы это пережили с «Приватбанком». Коломойский дал, а потом забрал и Лиги не стало.

На данный момент для создания Суперлиги должна быть инфраструктура (залы), экономическая самодостаточность. Политически она созрела. Она должна быть зрелой экономически и инфраструктурно. Ближайшие два года этого точно не будет, а там увидим».