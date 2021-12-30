Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 6
Развернуть Свернуть
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 110:127 Окончен
02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз 119:112 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:114 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс 123:132 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Йорк Никс 88:96 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс 108:104 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 86:89 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 117:111 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 85:94 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс 108:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс 82:91 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс 104:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс 131:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Перенесен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 115:97 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз 105:120 Окончен
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 95:94 Окончен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
04:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
20:00 Бостон Селтикс - Финикс Санс -:- Запланирован
22:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован

Президент ФБУ о независимой Суперлиге: «Я с удовольствием дам им такое право»

Но в ближайшие несколько лет этого не случится
Баскетбол Суперлига
18:29
Президент ФБУ о независимой Суперлиге: «Я с удовольствием дам им такое право»
Михаил Бродский / Фото: ФБУ

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский в интервью пресс-службе федерации рассказал о возможном создании независимой мужской Суперлиги.

«Два года назад, когда были разговоры, я тогда сказал, что я «за», при условии полноценности клубов – они должны быть материально независимыми, в том числе от федерации. Если таких будет хотя бы 10 клубов, и они скажут, что хотят делать Суперлигу, я с удовольствием дам им такое право.

Но ФБУ оставит себе 25%. Для того, чтобы там никто не доминировал, чтобы контролировать все нормы FIBA, чтобы у нас не возникла Евролига вне Федерации. Должна быть вертикаль от FIBA и FIBA-Европа до тренеров на местах.

Суперлига может жить как самодостаточная структура. Если она не является самодостаточной, она не может существовать. Или должен появиться крупный спонсор, который выдаст этой лиге какой-то пакет денег. Мы это пережили с «Приватбанком». Коломойский дал, а потом забрал и Лиги не стало.

На данный момент для создания Суперлиги должна быть инфраструктура (залы), экономическая самодостаточность. Политически она созрела. Она должна быть зрелой экономически и инфраструктурно. Ближайшие два года этого точно не будет, а там увидим».

Напомним, ранее Бродский рассказал, что нужно сделать для улучшения судейства.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Михаил Бродский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бродский назвал условия для улучшения украинского судейства
Бродский назвал условия для улучшения украинского судейства
Баскетбол Суперлига
16:59
Президент ФБУ назвал три города, клубы которых могут пополнить ряды Суперлиги
Президент ФБУ назвал три города, клубы которых могут пополнить ряды Суперлиги
Баскетбол Суперлига
14:27
Бродский: «Если нам сейчас не дадут Евробаскет-2025, то арены все равно построим»
Бродский: «Если нам сейчас не дадут Евробаскет-2025, то арены все равно построим»
Баскетбол В Европе
29 декабря 17:38

Новости: Баскетбол

Президент ФБУ о независимой Суперлиге: «Я с удовольствием дам им такое право»
Президент ФБУ о независимой Суперлиге: «Я с удовольствием дам им такое право»
Суперлига
18:29
ФБУ оштрафовала президента «Днепра» Кондратьева
ФБУ оштрафовала президента «Днепра» Кондратьева
Суперлига
17:49
Бродский назвал условия для улучшения украинского судейства
Бродский назвал условия для улучшения украинского судейства
Суперлига
16:59
Президент ФБУ назвал три города, клубы которых могут пополнить ряды Суперлиги
Президент ФБУ назвал три города, клубы которых могут пополнить ряды Суперлиги
Суперлига
14:27
Еще один краткосрочный контракт. Айзея Томас стал игроком «Далласа»
Еще один краткосрочный контракт. Айзея Томас стал игроком «Далласа»
НБА
13:33
Доминирование «Прометея», историческая победа над Францией: главные события украинского баскетбола в 2021-м
Послесловие Доминирование «Прометея», историческая победа над Францией: главные события украинского баскетбола в 2021-м
13:00
Невероятный данк Сабониса и решающий бросок форварда «Сакраменто» вошли в топ-10 дня НБА
Невероятный данк Сабониса и решающий бросок форварда «Сакраменто» вошли в топ-10 дня НБА
НБА
11:41
«Сакраменто» Леня минимально переиграл «Даллас», 37 очков Леброна не помогли «Лейкерс» в матче с «Мемфисом»
«Сакраменто» Леня минимально переиграл «Даллас», 37 очков Леброна не помогли «Лейкерс» в матче с «Мемфисом»
НБА
08:40
Евролига. Невероятная игра Уилбекина не помогла «Маккаби» на выезде переиграть «Монако»
Евролига. Невероятная игра Уилбекина не помогла «Маккаби» на выезде переиграть «Монако»
Еврокубки
07:58
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Все новости