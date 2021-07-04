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Президент ФБУ – о поражении Украины от Англии: «За границей больше пашут и не бухают»

Михаил Бродский считает, что украинцам необходимо менять менталитет
Баскетбол Сборная Украины
21:33
Президент ФБУ – о поражении Украины от Англии: «За границей больше пашут и не бухают»
Михаил Бродский / Фото: Facebook функционера

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский у себя в Facebook отреагировал на поражение футбольной сборной Украины от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020:

«Я, как тот попугай Хазанова - не могу молчать. Я президент Федерации баскетбола, 30 лет меценат баскетбола и очень хочу наших побед, вот и всё анализирую.

В молодости близко дружил с футболистами киевского «Динамо» (делал им ремонты квартир), много от них слышал о нашей проблемной ментальности.

Мы не умеем идти до конца, склоняемся перед грандами и не любим критику. Довольствуемся малым и т.д, нам нужно многое менять, и в стране тоже.

Проиграли наши Англии, и мы все жалеем тренера и игроков, говорим, что и так все хорошо, а как было бы в Англии? Пресса их бы разорвала, тренер подал бы в отставку, вот и все. Нам нужно искать проблемы и их менять к лучшему, работать над ошибками и просто много пахать, как это делают наши конкуренты. Там, за границей, профи пашут больше, чем у нас и не бухают.

Путь к победам только через исправленные ошибки и большой работе. Для этого нужна правда».


Ранее президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал поражение сборной Украины.

Сергей Остапенко
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Михаил Бродский

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