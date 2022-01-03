Президент ФБУ рассказал о бюджете федерации
Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о бюджете федерации.
«Когда я пришел в ФБУ бюджет федерации при курсе 26 был 10 млн гривен. На этот год – 51 млн. Я считаю, что этого мало. Я уже обратился в министерство, мы посчитали, что должны получить больше. Польша получает 4 млн евро, у нас почти 2 млн евро. Это я не говорю про другие страны.
Нам надо развивать баскетбол 3х3, спонсоров на это пока нету, а 3х3 – это массовость, это школы, нам надо проводить много турниров, связанных с детьми и мы тратим на это много денег.
В основном с этих 51 млн гривен финансируется институт национальных сборных. Есть еще Укргазбанк, которому «спасибо», который помогает сборным, дофинансируются тренеры. Старшие тренеры что-то получают от государства, остальные – нет. Массажисты, врачи… Но у нас растет количество спонсоров и пакеты спонсоров растут. И могу сказать, что у нас сейчас финансирование от государства и спонсоров делится где-то пополам».
Михаил Бродский назвал условия для улучшения украинского судейства.
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