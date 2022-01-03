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Баскетбол (7 событий из 7) показать все
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01:30 Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс 136:113 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 117:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 111:124 Окончен
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 116:123 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс 120:105 Окончен
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Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик 116:111 Окончен
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс 108:104 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит 115:113 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс 86:95 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс 99:133 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 108:103 Окончен
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НБА 21/22
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02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Президент ФБУ рассказал о бюджете федерации

Михаил Бродский считает, что текущей суммы недостаточно
Баскетбол Суперлига
17:40
Президент ФБУ рассказал о бюджете федерации
Михаил Бродский / фото - ФБУ

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о бюджете федерации.

«Когда я пришел в ФБУ бюджет федерации при курсе 26 был 10 млн гривен. На этот год – 51 млн. Я считаю, что этого мало. Я уже обратился в министерство, мы посчитали, что должны получить больше. Польша получает 4 млн евро, у нас почти 2 млн евро. Это я не говорю про другие страны.

Нам надо развивать баскетбол 3х3, спонсоров на это пока нету, а 3х3 – это массовость, это школы, нам надо проводить много турниров, связанных с детьми и мы тратим на это много денег.

В основном с этих 51 млн гривен финансируется институт национальных сборных. Есть еще Укргазбанк, которому «спасибо», который помогает сборным, дофинансируются тренеры. Старшие тренеры что-то получают от государства, остальные – нет. Массажисты, врачи… Но у нас растет количество спонсоров и пакеты спонсоров растут. И могу сказать, что у нас сейчас финансирование от государства и спонсоров делится где-то пополам».

Михаил Бродский назвал условия для улучшения украинского судейства.

Рене Тер Велде
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Михаил Бродский

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