Президент ФБУ рассказал о бюджете федерации

Михаил Бродский / фото - ФБУ

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о бюджете федерации.

Нам надо развивать баскетбол 3х3, спонсоров на это пока нету, а 3х3 – это массовость, это школы, нам надо проводить много турниров, связанных с детьми и мы тратим на это много денег.

В основном с этих 51 млн гривен финансируется институт национальных сборных. Есть еще Укргазбанк, которому «спасибо», который помогает сборным, дофинансируются тренеры. Старшие тренеры что-то получают от государства, остальные – нет. Массажисты, врачи… Но у нас растет количество спонсоров и пакеты спонсоров растут. И могу сказать, что у нас сейчас финансирование от государства и спонсоров делится где-то пополам».