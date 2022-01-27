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Президент «Харьковских Соколов»: «Я оцениваю риски российского вторжения как высокие»

Но паниковать не стоит
Баскетбол Суперлига
10:36
Президент «Харьковских Соколов»: «Я оцениваю риски российского вторжения как высокие»
Фото: пресс-служба Харьковских Сокол

Президент «Харьковских Соколов» Сергей Чебышев рассказал о ситуации в клубе в связи с угрозой российского вторжения в Украину:

«Я оцениваю риски российского вторжения как высокие. Но паниковать точно не стоит. Состоится оно или не состоится, гадать бессмысленно. Мне кажется, что даже человек по фамилии Путин сам еще не знает, какой сценарий запускать.

Среди моих знакомых много людей, которые надеются, что ничего плохого не случится. Далеко не все могут привести какие-то адекватные аргументы и просто уговаривают себя, что все будет хорошо. Некоторые ссылаются на наше военное руководство и экспертов о том, что группировки на нашей границе недостаточно для оккупации и удержания обширных территорий.

Буквально вчера встречался с нашими американскими игроками. Мы обсуждали заявление посольства США. По настроениям видно, что они неимоверно взволнованы, родственники очень переживают. Я попытался их успокоить, обратил внимание на то, что посольство не настаивает на эвакуации, а предупреждает о рисках. Но если они получат сигнал, то немедленно покинут Украину.

Если что-то начнется, то не только наш вид спорта, а вся отрасль прекратит свою деятельность. Все замрет. Для восстановления понадобятся годы, титанические усилия и колоссальные средства.

Первый приоритет – подготовка семьи к негативным сценариям. Подготовкой бизнеса еще не занимался, но планирую. Сам же собираюсь помогать Родине всем, что в моих силах. Буду бороться против захватчика».


Напомним, ранее президент «Прометея» сообщил, что легионеры команды едва не покинули расположение клуба перед матчем Лиги чемпионов.

Источник: nv.ua
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