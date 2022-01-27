Президент «Харьковских Соколов»: «Я оцениваю риски российского вторжения как высокие»

Фото: пресс-служба Харьковских Сокол

Президент «Харьковских Соколов» Сергей Чебышев рассказал о ситуации в клубе в связи с угрозой российского вторжения в Украину:

Среди моих знакомых много людей, которые надеются, что ничего плохого не случится. Далеко не все могут привести какие-то адекватные аргументы и просто уговаривают себя, что все будет хорошо. Некоторые ссылаются на наше военное руководство и экспертов о том, что группировки на нашей границе недостаточно для оккупации и удержания обширных территорий.

Буквально вчера встречался с нашими американскими игроками. Мы обсуждали заявление посольства США. По настроениям видно, что они неимоверно взволнованы, родственники очень переживают. Я попытался их успокоить, обратил внимание на то, что посольство не настаивает на эвакуации, а предупреждает о рисках. Но если они получат сигнал, то немедленно покинут Украину.

Если что-то начнется, то не только наш вид спорта, а вся отрасль прекратит свою деятельность. Все замрет. Для восстановления понадобятся годы, титанические усилия и колоссальные средства.

Первый приоритет – подготовка семьи к негативным сценариям. Подготовкой бизнеса еще не занимался, но планирую. Сам же собираюсь помогать Родине всем, что в моих силах. Буду бороться против захватчика».