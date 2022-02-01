Президент «Николаева» о новом тренере: «Мы на финальной стадии, уже прислали контракт и обсуждаем условия»

Роман Сербенов / Фото: ФБУ

Президент «Николаева» Роман Сербенов заявил, что команда вскоре получит нового главного тренера – переговоры на финальной стадии.



Переговоры мы ведем, на сегодняшний день мы на финальной стадии, уже прислали контракт и обсуждаем условия. Это долгосрочный контракт на 3 года.

Я пока не открываю фамилию, когда будет соглашения – мы обязательно объявим. Это зарубежный специалист, но не прибалтиец».