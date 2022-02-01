Экс-тренер «Николаева» рассказал о ситуации с понижением в классе по воле клуба
Президент «Николаева» о новом тренере: «Мы на финальной стадии, уже прислали контракт и обсуждаем условия»
Сербенов отметил, что это будет зарубежный специалист
Роман Сербенов / Фото: ФБУ
Президент «Николаева» Роман Сербенов заявил, что команда вскоре получит нового главного тренера – переговоры на финальной стадии.
«Осталось 3-4 месяца до окончания сезона. Не все зарубежные тренера хотят ехать на последние месяцы, плюс новости какие-то там. Сегодня есть какие-то сложности в плане подбора именно иностранных тренеров, поэтому смотрим еще украинских.
Переговоры мы ведем, на сегодняшний день мы на финальной стадии, уже прислали контракт и обсуждаем условия. Это долгосрочный контракт на 3 года.
Я пока не открываю фамилию, когда будет соглашения – мы обязательно объявим. Это зарубежный специалист, но не прибалтиец».
Отметим, что в декабре 2021-го года Арнис Вецвагарс покинул пост главного тренера команды и сейчас руководит команду Александр Цикалюк.
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