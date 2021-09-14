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Президент «Прометея»: «Охватил ужас, когда летели -12. Потом, видать, ребята почувствовали, что я смотрю игру и взялись за дело»

Владимир Дубинский – о победе своей команды в первом раунде отбора ЛЧ
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20:36
Президент «Прометея»: «Охватил ужас, когда летели -12. Потом, видать, ребята почувствовали, что я смотрю игру и взялись за дело»
Владимир Дубинский / Фото - prometeyvc.com
Президент «Прометея» Владимир Дубинский на своем аккаунте в Facebook поделился эмоциями после победы своей команды в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов против болгарского «Левски» (96:56).
 
«Это была первая игра в Истории нашего «Прометея», в Лиге чемпионов. Уверенная победа и надежда на выход в групповой этап. Так случилось, что была очень важная бизнес встреча сегодня и я смог включить свой телефон и видеорепортаж только в 17:12. Ужас охватил меня, мы летели минус 12, с совершенно невнятной игрой. Потом видать ребята почувствовали, что я уже смотрю игру и взялись за дело, хотя трешки упорно не летели в кольцо. Дальше все было, как на тренировке, но не будем забывать, что это Лига чемпионов и мы играли с чемпионом Болгарии».


«Дальше будет все сложнее, но верю в ребят и в успех. Потихоньку все почувствуют мяч и заиграют, как умеют. Тренер Нено рядом и я верю в его Гений и удачу. Все наши болельщики знают, что моя мамочка является ярым болельщиком «Прометея» и не пропускает ни одной домашней игры в зале и выездной у телевизора. Сегодня она именинница и ей исполнилось 84 года. Ребята, огромное спасибо за ваш подарок к ее Дню Рождения. Это очень приятный подарок и она вместе со мной вас всех за это благодарит. Первая игра в Лиге Чемпионов и первая уверенная победа. Идем дальше. Удачи нам».


В полуфинале квалификации «Прометей» встретится с серебряным призером чемпионата Чехии «Опавой». Матч состоится 16 сентября.

Накануне ФБУ опубликовала расписание матчей 1-го тура Суперлиги.

Владимир Кириченко
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Теги

Владимир Дубинский Прометей Лига чемпионов (баскетбол)

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