Президент «Прометея»: «Охватил ужас, когда летели -12. Потом, видать, ребята почувствовали, что я смотрю игру и взялись за дело»

Владимир Дубинский – о победе своей команды в первом раунде отбора ЛЧ

Владимир Дубинский / Фото - prometeyvc.com Президент «Прометея» Владимир Дубинский на своем аккаунте в Facebook поделился эмоциями после победы своей команды в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов против болгарского «Левски»



«Это была первая игра в Истории нашего «Прометея», в Лиге чемпионов. Уверенная победа и надежда на выход в групповой этап. Так случилось, что была очень важная бизнес встреча сегодня и я смог включить свой телефон и видеорепортаж только в 17:12. Ужас охватил меня, мы летели минус 12, с совершенно невнятной игрой. Потом видать ребята почувствовали, что я уже смотрю игру и взялись за дело, хотя трешки упорно не летели в кольцо. Дальше все было, как на тренировке, но не будем забывать, что это Лига чемпионов и мы играли с чемпионом Болгарии».



«Дальше будет все сложнее, но верю в ребят и в успех. Потихоньку все почувствуют мяч и заиграют, как умеют. Тренер Нено рядом и я верю в его Гений и удачу. Все наши болельщики знают, что моя мамочка является ярым болельщиком «Прометея» и не пропускает ни одной домашней игры в зале и выездной у телевизора. Сегодня она именинница и ей исполнилось 84 года. Ребята, огромное спасибо за ваш подарок к ее Дню Рождения. Это очень приятный подарок и она вместе со мной вас всех за это благодарит. Первая игра в Лиге Чемпионов и первая уверенная победа. Идем дальше. Удачи нам».



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