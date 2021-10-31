Президент «Прометея» сообщил, на какой срок выбыл один из лидеров команды

Фото: пресс-служба Прометея

Президент «Прометея» Виталий Дубинский в Facebook сообщил, на сколько времени выбыл один из лидеров команды Ди Джей Стефенс, который травмировался в матче регулярного чемпионата Суперлиги против «Кривбасса» (80:72):

ДиДжей весь день был сегодня с командой и когда я спросил, как дела, то хромая и имея нестерпимую боль на лице он сказал, что готов на площадку выйти и играть на одной ноге.

Очень переживает не за себя, а за то, что не сможет помочь команде в ближайших играх. Я вам откровенно хочу сказать, что ДиДжей это яркий пример профессионала, любящего свой клуб «Прометей» и баскетбол. Это человек не просто приехавший зарабатывать деньги из-за океана, он всей душой всегда с командой, и я смело могу сказать он большая часть семьи Прометей. Уверен, если врачи говорят 6-8 недель мы увидим его на тренировках раньше. Он сильный и целеустремленный, я просто очень горд тем, что он с нами последние сезоны».