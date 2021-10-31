Президент «Прометея» сообщил, на какой срок выбыл один из лидеров команды
Президент «Прометея» Виталий Дубинский в Facebook сообщил, на сколько времени выбыл один из лидеров команды Ди Джей Стефенс, который травмировался в матче регулярного чемпионата Суперлиги против «Кривбасса» (80:72):
«К сожалению подтвердился диагноз Стеффанс и он не сможет играть по мнению врачей как минимум 6-8 недель.
ДиДжей весь день был сегодня с командой и когда я спросил, как дела, то хромая и имея нестерпимую боль на лице он сказал, что готов на площадку выйти и играть на одной ноге.
Очень переживает не за себя, а за то, что не сможет помочь команде в ближайших играх. Я вам откровенно хочу сказать, что ДиДжей это яркий пример профессионала, любящего свой клуб «Прометей» и баскетбол. Это человек не просто приехавший зарабатывать деньги из-за океана, он всей душой всегда с командой, и я смело могу сказать он большая часть семьи Прометей. Уверен, если врачи говорят 6-8 недель мы увидим его на тренировках раньше. Он сильный и целеустремленный, я просто очень горд тем, что он с нами последние сезоны».
Также Дубинский рассказал о повреждении Ильи Сидорова:
«Илья Сидоров, наши худшие ожидания не подтвердились. Травма оказалась не столь серьезной, есть сильный ушиб, но без разрывов. Врачи верят, что через 5-7 дней Илюша сможет играть. К матчу с «Тенерифе» должен восстановиться и все наши медицинские светила колдуют уже над ним».
Таким образом, Стефенс точно не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Тенерифе» (10 ноября). При этом далеко не факт, что он успеет восстановиться к матчам с «Сассари» (8 декабря) и «Людвигсбургом» (21 декабря).
Напомним, в группе Лиги чемпионов «Прометей» занимает третье место.
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