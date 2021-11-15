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03:00 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
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03:00 Миннесота Тимбервулвс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
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Президент «Соколов»: «Обещаю, мы построим сильную женскую команду в Харькове»

Сергей Чебышев вдохновился победой сборной Украины над Францией
Баскетбол Сборная Украины
20:11
Президент «Соколов»: «Обещаю, мы построим сильную женскую команду в Харькове»
Фото: Facebook Сергея Чебышева

Президент «Харьковских Соколов» Сергей Чебышев поделился мнением о победах женской сборной Украины над Францией и Финляндией, а также пообещал построить в Харькове сильную женскую команду:

«Друзья! Нахожусь под сильным впечатлением от игры нашей женской сборной! Сначала разорвали бронзовых призеров Олимпиады – сборную Франции, потом победили очень сильную Финляндию у них дома… такого командного духа, веры друг в друга, в своего лидера, в команду… Признаюсь, не видел такого у мужчин. Они бьются как пантеры, несмотря ни на что! Спасибо! Вы самые лучшие!

Со своей стороны обещаю, мы построим сильную женскую команду в нашем любимом Харькове и это будет очень скоро. Идеи есть. Поздравляю всех с победой».


Благодаря двум победам сборная Украины занимает первое место в отборочной группе к чемпионату Европы-2023.

Сергей Остапенко
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