Радулович: «Мы одержали важную победу»
Президент «Соколов»: «Обещаю, мы построим сильную женскую команду в Харькове»
Сергей Чебышев вдохновился победой сборной Украины над Францией
20:11
Фото: Facebook Сергея Чебышева
Президент «Харьковских Соколов» Сергей Чебышев поделился мнением о победах женской сборной Украины над Францией и Финляндией, а также пообещал построить в Харькове сильную женскую команду:
«Друзья! Нахожусь под сильным впечатлением от игры нашей женской сборной! Сначала разорвали бронзовых призеров Олимпиады – сборную Франции, потом победили очень сильную Финляндию у них дома… такого командного духа, веры друг в друга, в своего лидера, в команду… Признаюсь, не видел такого у мужчин. Они бьются как пантеры, несмотря ни на что! Спасибо! Вы самые лучшие!
Со своей стороны обещаю, мы построим сильную женскую команду в нашем любимом Харькове и это будет очень скоро. Идеи есть. Поздравляю всех с победой».
Благодаря двум победам сборная Украины занимает первое место в отборочной группе к чемпионату Европы-2023.
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