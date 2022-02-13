«Прометей» камня на камне не оставил от «Черкасских Мавп»

Команде из Слобожанского не хватило всего 2 очка, чтобы преимущество было двухкратным

Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Прометей» из Слобожанского дома разгромил «Черкасские Мавпы» со счетом 122:62.

Игроки «Прометея» с первых минут матча уверенно контролировали его ход и постепенно увеличивали отрыв. Если на первый перерыв они уходили с преимуществом +13, то перед большой паузой, благодарям точным броскам Ди Джея Кеннеди и Криса Доу, их преимущество составило +28.

После перерыва изменений в игре не последовало и «Прометей продолжил увеличивать отрыв, который в концовке матча составил 60 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат



«Прометей» – «Черкасские Мавпы» 122:62 (29:16, 33:19, 34:14, 23:13)

«Прометей»: Харрисон, Билан, Лукашов, Липовый, Кеннеди – старт, Доу, Мишула, Эванс, Беликов, Тихонов, Петров, Сидоров

«Черкасские Мавпы»: Колченко, Ткаченко, Дугат, Шалич, Приймак – старт, Хэмильтон, Конате, Бондаренко, Сергеев, Токовенко