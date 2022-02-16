«Прометей» может пропустить Кубок Украины

Женская команда не сможет сыграть из-за ситуации с легионерами

Владимир Дубинский / Фото: Прометей

Президент «Прометея» Владимир Дубинский в эфире Часа баскетбола рассказал, что женская команда может пропустить Кубок Украины.



Отметим, что женская команда «Прометея» сейчас находится на сборах в Болгарии.

По словам Дубинского, клубу в Кубке Украины некем играть. В расположение команды должны прибыть три легионерки «Прометея» (Аткинс, Бабич и Холмс), покинувшие страну из-за национальных сборных. Но они не будут покидать команду на сборах в Болгарии до тех пор, пока ситуация в Украине не нормализируется.

Без них в составе женской команды оказалось только четыре украинских игрока, и клуб попросил ФБУ помочь им в возникшей ситуации. Но в Федерации решили не идти на уступки и обязали играть в кубковом Финале восьми в любом составе.

Если клуб не сыграет с «Будивельником», то клуб может получить техническое поражение.

Отметим, что старт женского Финала восьми Кубка Украины пройдет 17 февраля в Киеве.

Также «Прометею» предстоит матч в четвертьфинале женского Еврокубка.