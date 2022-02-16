«Прометей» может пропустить Кубок Украины
Президент «Прометея» Владимир Дубинский в эфире Часа баскетбола рассказал, что женская команда может пропустить Кубок Украины.
Отметим, что женская команда «Прометея» сейчас находится на сборах в Болгарии.
По словам Дубинского, клубу в Кубке Украины некем играть. В расположение команды должны прибыть три легионерки «Прометея» (Аткинс, Бабич и Холмс), покинувшие страну из-за национальных сборных. Но они не будут покидать команду на сборах в Болгарии до тех пор, пока ситуация в Украине не нормализируется.
Без них в составе женской команды оказалось только четыре украинских игрока, и клуб попросил ФБУ помочь им в возникшей ситуации. Но в Федерации решили не идти на уступки и обязали играть в кубковом Финале восьми в любом составе.
Если клуб не сыграет с «Будивельником», то клуб может получить техническое поражение.
Отметим, что старт женского Финала восьми Кубка Украины пройдет 17 февраля в Киеве.
Также «Прометею» предстоит матч в четвертьфинале женского Еврокубка.Напомним, ранее «Прометей» снова обыграл «Касторс Брэн» в Еврокубке.
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