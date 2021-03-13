«Прометей» на выезде разгромил «Харьковских Соколов»

«Прометей» разгромил «Харьковских Соколов» / фото - ФБУ

В рамках регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Прометей» разгромил «Харьковских Соколов» со счетом 94:69.

Единственный удачный отрезок хозяева провели на старте матча, выиграв первую четверть 21:10. После провала на старте игры «Прометей» проснулся и уверенно выиграл три следующих десятиминутки. Несмотря на то, что гости играли в ограниченном составе без Майерса, Вона и Беликова, команда Виталия Черния доминировала на подборах, тотально выиграв щит (57-32, 20-6 подборов в атаке).

Хозяева не удержали Шона Эванса, который в очередной раз проявил свои лидерские качества при отсутствии Майерса. При этом гости лучше двигали мяч и провоцировали больше потерь у соперника. Начав вторую половину при равном счете, «Соколы» позволили «Прометею» почувствовать уверенность в нападении. Гости набрали 60 очков за половину – по 30 за четверть – пропустили только 35 и за счет мощной и быстрой игры в нападении после большого перерыва оформили убедительную победу – 94:69. «Прометей» одержал третью победу подряд и четвертую в последних пяти поединках.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Харьковские Соколы» – «Прометей» 69:94 (21:10, 13:24, 13:30, 22:30)

«Харьковские Соколы»: Чумаков (21 очко + 7 подборов), Пейдж (19 очков) Бояркин (9 очков), Луна (4 очка + 3 передачи), Прессли (4 очка) – старт, Боггз (6 очков), Мусиенко (4 очка), Немца (2 очка), Бондаренко, Анисимов.

«Прометей»: Эванс (29 очков + 11 подборов), Липовый (13 очков + 5 подборов + 4 передачи), Лукашов (12 очков), Петров (4 очка + 9 подборов + 7 передач) – старт, Сидоров (10 очков + 9 подборов), Пирогов (3 очка), Бринюк 1 очко.

Таким образом, «Прометей» располагается на второй строчке турнирной таблицы.