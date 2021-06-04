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«Прометей» обыграл чемпиона Украины и вышел в финал плей-офф Суперлиги

«Днепр» завершил выступление в сезоне
Баскетбол Суперлига
19:59
«Прометей» обыграл чемпиона Украины и вышел в финал плей-офф Суперлиги
"Прометей" вышел в финал / фото - ФБУ

В 4-м матче полуфинальной серии плей-офф «Прометей» вновь обыграл «Днепр». Команда Ронена Гинзбурга стала первым финалистом чемпионата Украины.

Обе команды выдали активный стартовый отрезок, но баскетболисты из Каменского были более точными. Днепрянам удалось минимально выиграть лишь 3-ю четверть.

30 очков Ди Джей Купера не помогли действующим чемпионам Украины защитить свое звание. Как и в предыдущем матче, лучшим игроком в составе «Прометея» был Ди Джей Стефенс, который набрал 21 очко.   Шону Эвансу не хватило одного подбора, чтобы оформить дабл-дабл с 18 очками в активе.

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал.

«Прометей» – «Днепр» 86:79 (23:19, 20:17, 26:27, 17:16 ) счет в серии 3:1

«Прометей»: Стефенс 21 + 7 подборов + 2 перехвата + 2 блок-шота + 2 передачи, Сидоров 20 + 5 подборов + 4 передачи - 3 потери, Эванс 18+ 9 подборов + 4 передачи - 5 потерь, Петров 7 + 4 передачи, Липовый 7 - старт, Майерс 8 + 8 подборов, Лукашов 5, Беликов 0

«Днепр»: Купер 30 + 9 передач + 5 подборов - 4 потери, Закурдаев 12 Тимофеенко 10 Санон 5, Бобров 3 + 4 подбора – старт, Кравцов 14 + 8 подборов - 4 потери, Глебов 3, Шундель 2, Натяжко 0

Второй финалист определится 6 июня в решающем, пятом, матче между «Киев-Баскетом» и «Запорожье». В последнем матче команда из столицы потерпела поражение.

 

Антон Кривенко
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Теги

Прометей Днепр (баскетбол)

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