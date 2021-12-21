«Прометей» поднялся в обновленном рейтинге команд Лиги чемпионов
«Прометей» переиграл «Людвигсбург» в заключительном туре группового этапа ЛЧ
Подопечные Гинзбурга на выезде справились с лидером квартета
«Людвигсбург» – «Прометей» / Фото - fiba.basketball«Прометей» переиграл «Людвигсбург» со счетом 71:60 в матче 6-го тура группового раунда баскетбольной Лиги чемпионов.
Матч состоялся в Людвигсбурге (Германия) на площадке «МНР Arena».
Лига чемпионов. Группа А. Шестой тур
«Людвигсбург» – «Прометей» 60:71 (20:12, 14:19, 11:28, 15:12)
Напомним, «Прометей» в минувшем туре дома победил «Динамо Сассари» (89:56) и гарантировал место в плей-ин Лиги чемпионов.
Комментарии 0