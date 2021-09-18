«Прометей» в тяжелейшем матче обыграл российскую «Парму» и вышел в основной раунд Лиги чемпионов
«Прометей» – первый украинский клуб, который пробился в основной раунд Лиги Чемпионов через квалификацию
Известны соперники команды из Каменского на групповом этапе турнира
Эмоции игроков «Прометея» / Фото - ФБУ«Прометей» в напряженном матче переиграл российскую «Парму» (67:65) и стал первой украинской командой, которая вышла в групповой раунд Лиги чемпионов через квалификацию.
Соперниками «Прометея» по группе А станут испанский «Тенерифе», итальянский «Сассари» и немецкий «Людвигсбург».
В групповом раунде турнира примут участие 32 команды, которые будут разделены на 8 групп.
Напомним, что на основном этапе Лиги чемпионов играл лишь один украинский клуб – «Химик», тогда получивший прямую путевку в групповой раунд.
В первых в двух раундах квалификации Прометей переиграл болгарский «Левски» и чешскую «Опаву».
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