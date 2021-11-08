«Прометей» поднялся на 5 позиций в обновленном рейтинге клубов Лиги чемпионов
FIBA обновила рейтинг клубов Лиги чемпионов, где «Прометей» поднялся на пять позиций, и теперь занимает 23 место.
Отметим, что «Тенерифе», которое станет следующим соперником украинского клуба, занимает в рейтинге шестую позицию.
Рейтинг команд Лиги чемпионов:
1 (8). «Людвигбург»
2 (11). «Манреса»
3 (5). «Уникаха»
4 (4). «Хапоэль Холон»
5 (9). «Тревизо»
6 (3). «Леново Тенерифе»
7 (1). «Каршияка»
8 (17). «Бешикташ»
9 (2). «Галатасарай»
10 (7). «Клуж-Напока»
11 (19). «Лаврио»
12 (14). «Нимбрук»
13 (13). «Бурса»
14 (10). «Фалько Сомбатхей»
15 (6). «Страсбург»
16 (15). «Бургос»
17 (22). «Дарушшафака»
18 (18). «Ритас Вилнюс»
19 (27). «Остенде»
20 (23). «Острув Велкопольски»
21 (25). ПАОК
22 (12). «Калев»
23 (28). «Прометей»
24 (31). «Рига»
25 (21). «Дижон»
26 (20). «Игокеа»
27 (16). «Олденбург»
28 (24). «Хапоэль Иэрусалим»
29 (26). АЕК
30 (30). «Динамо Сассари»
31 (29). «Нижний Новгород»
32 (32). «Бриндизи»
Видео трансляция поединка Лиги чемпионов «Тенерифе» – «Прометей».
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