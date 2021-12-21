«Прометей» серьезно настроен на матч против «Людвигсбурга», несмотря на отсутствие турнирной мотивации
«Прометей» поднялся в обновленном рейтинге команд Лиги чемпионов
Слобожанцы досрочно пробились в плей-ин турнира
Фото: пресс-служба Прометея
Пресс-служба Лиги чемпионов FIBA опубликовала обновленный рейтинг сильнейших команд турнира.
Единственный представитель Украины «Прометей» занял в нем 22-е место. В предыдущей квалификации классификации слобожанцы были 23-ми.
Напомним, «Прометей» досрочно обеспечил себе выход в плей-ин турнира.
Сегодня, 21 января, команда Ронена Гинзбурга сыграет заключительный матч группового этапа против «Людвигсбурга», который, к слову, в обновленном рейтинге занимает 4 место.
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