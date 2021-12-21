Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 6
Развернуть Свернуть
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:108 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик -:- Перенесен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 99:102 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс 133:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс 112:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 113:98 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 92:116 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

«Прометей» поднялся в обновленном рейтинге команд Лиги чемпионов

Слобожанцы досрочно пробились в плей-ин турнира
Баскетбол Еврокубки
21 декабря 17:33
«Прометей» поднялся в обновленном рейтинге команд Лиги чемпионов
Фото: пресс-служба Прометея

Пресс-служба Лиги чемпионов FIBA опубликовала обновленный рейтинг сильнейших команд турнира.

Единственный представитель Украины «Прометей» занял в нем 22-е место. В предыдущей квалификации классификации слобожанцы были 23-ми.

Напомним, «Прометей» досрочно обеспечил себе выход в плей-ин турнира.

Сегодня, 21 января, команда Ронена Гинзбурга сыграет заключительный матч группового этапа против «Людвигсбурга», который, к слову, в обновленном рейтинге занимает 4 место.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Прометей

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Прометей» переиграл «Людвигсбург» в заключительном туре группового этапа ЛЧ
«Прометей» переиграл «Людвигсбург» в заключительном туре группового этапа ЛЧ
Баскетбол Еврокубки
21 декабря 22:59
«Прометей» серьезно настроен на матч против «Людвигсбурга», несмотря на отсутствие турнирной мотивации
«Прометей» серьезно настроен на матч против «Людвигсбурга», несмотря на отсутствие турнирной мотивации
Баскетбол Еврокубки
21 декабря 11:31
Соперник «Прометея» в плей-ин Лиги чемпионов определится на неделю позже
Соперник «Прометея» в плей-ин Лиги чемпионов определится на неделю позже
Баскетбол Еврокубки
20 декабря 16:50
«Моментами вообще не понимает, куда он приехал». Багатскис жестко высказался о новичке «Киев-Баскета»
«Моментами вообще не понимает, куда он приехал». Багатскис жестко высказался о новичке «Киев-Баскета»
Баскетбол Суперлига
19 декабря 21:37
«Прометей» продолжил победную серию, выиграв у «Киев-Баскета»
«Прометей» продолжил победную серию, выиграв у «Киев-Баскета»
Баскетбол Суперлига
19 декабря 17:59
19 побед кряду. «Прометей» дома разгромил «Тернополь»
19 побед кряду. «Прометей» дома разгромил «Тернополь»
Баскетбол Суперлига
17 декабря 20:41

Новости: Баскетбол

«Прометей» переиграл «Людвигсбург» в заключительном туре группового этапа ЛЧ
«Прометей» переиграл «Людвигсбург» в заключительном туре группового этапа ЛЧ
Еврокубки
21 декабря 22:59
«Бруклин» надеется, что Ирвинг сделает прививку от коронавируса
«Бруклин» надеется, что Ирвинг сделает прививку от коронавируса
НБА
21 декабря 22:50
Эмбиид установил рекорд века в НБА
Эмбиид установил рекорд века в НБА
НБА
21 декабря 20:00
«Прометей» поднялся в обновленном рейтинге команд Лиги чемпионов
«Прометей» поднялся в обновленном рейтинге команд Лиги чемпионов
Еврокубки
21 декабря 17:33
Евролига впервые в текущем сезоне перенесла матч из-за COVID-19
Евролига впервые в текущем сезоне перенесла матч из-за COVID-19
Еврокубки
21 декабря 16:16
Лига чемпионов. «Динамо» — «Тенерифе». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Динамо» — «Тенерифе». Видео трансляция
Еврокубки
21 декабря 14:54
«Прометей» серьезно настроен на матч против «Людвигсбурга», несмотря на отсутствие турнирной мотивации
«Прометей» серьезно настроен на матч против «Людвигсбурга», несмотря на отсутствие турнирной мотивации
Еврокубки
21 декабря 11:31
Джордж обошел Брайанта по количеству точных трехочковых попаданий
Джордж обошел Брайанта по количеству точных трехочковых попаданий
НБА
21 декабря 09:50
«Филадельфия» с великолепным Эмбиидом разобралась с «Бостоном», «Голден Стэйт» одержал уверенную победу над «Сакраменто»
«Филадельфия» с великолепным Эмбиидом разобралась с «Бостоном», «Голден Стэйт» одержал уверенную победу над «Сакраменто»
НБА
21 декабря 07:54
Все новости

Популярные новости

Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
16
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Все новости