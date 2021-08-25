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«Прометей» подписал американца Кэмпбелла

Прошлый сезон форвард провел в G-Лиге
Баскетбол Суперлига
13:00
«Прометей» подписал американца Кэмпбелла
Антонио Кэмпбелл / фото - WOUB

Президент «Прометея» Владимир Дубинский объявил о переходе американского форварда Антонио Кэмпбелла.

Контракт с Антонио рассчитан на один год, но с правом расторжения через месяц. 28 августа баскетболист должен прилететь в Украину.

Кэмпбелл – выпускник университета Огайо. Выступал в чемпионате Турции. Прошлый сезон провел в составе команды «Лейкленд Мэджик», которая выступает в Лиге развития НБА. Команда выиграла свою лигу в прошлом сезоне.

«Прометей» показал свою новую арену после реконструкции.

Рене Тер Велде
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Теги

Прометей Владимир Дубинский

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