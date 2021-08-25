«Прометей» показал свою новую арену после реконструкции
«Прометей» подписал американца Кэмпбелла
Прошлый сезон форвард провел в G-Лиге
Антонио Кэмпбелл / фото - WOUB
Президент «Прометея» Владимир Дубинский объявил о переходе американского форварда Антонио Кэмпбелла.
Контракт с Антонио рассчитан на один год, но с правом расторжения через месяц. 28 августа баскетболист должен прилететь в Украину.
Кэмпбелл – выпускник университета Огайо. Выступал в чемпионате Турции. Прошлый сезон провел в составе команды «Лейкленд Мэджик», которая выступает в Лиге развития НБА. Команда выиграла свою лигу в прошлом сезоне.
«Прометей» показал свою новую арену после реконструкции.
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