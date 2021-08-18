Известно когда и где «Прометей» и «Будивельник» сыграют за Суперкубок
«Прометей» показал свою новую арену после реконструкции
В клубе заказали новый паркет из Бостона
Фото: СК Прометей
СК «Прометей» показал на официальной странице в Facebook свою новую арену в Слобожанском, Днепропетровской области.
В клубе заявили, что новый паркет на арену доставлен из Бостона.
Также на арене были заменены система кондиционирования.
Отметим, что на новой арене будут проводить свои матчи мужской и женский баскетбольные «Прометеи», и женская команда по волейболу.
Напомним,в результате конфликта с местными властями в Каменском «Прометей» перебрался в ПГТ Слобожанское в Днепропетровской области.
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