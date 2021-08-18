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«Прометей» показал свою новую арену после реконструкции

В клубе заказали новый паркет из Бостона

Баскетбол Суперлига
09:26
«Прометей» показал свою новую арену после реконструкции
Фото: СК Прометей

СК «Прометей» показал на официальной странице в Facebook свою новую арену в Слобожанском, Днепропетровской области.

В клубе заявили, что новый паркет на арену доставлен из Бостона.


Также на арене были заменены система кондиционирования.

Отметим, что на новой арене будут проводить свои матчи мужской и женский баскетбольные «Прометеи», и женская команда по волейболу.

Напомним,в результате конфликта с местными властями в Каменском «Прометей» перебрался в ПГТ Слобожанское в Днепропетровской области.

Карен Агабекян
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Теги

Прометей «Прометей» (волейбол)

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