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Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии даст старт Евро-2022
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«Прометей» потерпел разгромное поражение от «Хапоэля» в первом матче плей-ин Лиги чемпионов

Самым результативным игроком матча стал форвард чемпиона Украины
Баскетбол Еврокубки
12 января 22:55
«Прометей» потерпел разгромное поражение от «Хапоэля» в первом матче плей-ин Лиги чемпионов
Фото: ФБУ

Сегодня, 12 января, «Прометей» на выезде потерпел разгромное поражение от израильского «Хапоэля» в первой встрече раунда плей-ин Лиги чемпионов.

Хозяева с самой первой секунды матча взяли игру под свой контроль, набросав гостям 40 очков уже в первой четверти. Во втором отрезке «Прометей», казалось, был готов навязать борьбу «Хапоэлю», но разрыв между командами был слишком большим.

Во второй половине матча картина не изменилась. Израильтяне продолжали атаковать кольцо украинцев, не позволяя гостям реализовать их атаки. В четвертой четверти «Хапоэлю» оставалось лишь довести дело до победного конца.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Прометея» Вячеслав Петров, набравший 15 очков.

Лига чемпионов. Плей-ин. Первый матч

«Хапоэль» – «Прометей» – 95:70 (40:16, 22:24, 16:7, 17:23)

«Прометей»: Петров (15), Липовый (14), Стефенс (8), Билан (5 + 5 подборов + 5 передач), Доу (5 + 8 подборов), Харрисон (5), Сидоров (5), Кеннеди (3), Мишула (2), Беликов, Лукашов, Тихонов.

Рене Тер Велде
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