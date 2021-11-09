«Прометей» поднялся на 5 позиций в обновленном рейтинге клубов Лиги чемпионов
«Прометей» прибыл в Испанию на матч против «Тенерифе»
10 ноября смотрите поединок в прямом эфире на XSPORT
Фото: пресс-служба Прометея
«Прометей» прибыл в Испанию на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тенерифе». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Матч «Тенерифе» – «Прометей» состоится 10 ноября. Начало – в 21:30 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале и сайте XSPORT.
Напомним, в первом матче «Прометей» практически сумел обыграть «Тенерифе».
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