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05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован

«Прометей» прибыл в Испанию на матч против «Тенерифе»

10 ноября смотрите поединок в прямом эфире на XSPORT
Баскетбол Еврокубки
13:38
«Прометей» прибыл в Испанию на матч против «Тенерифе»
Фото: пресс-служба Прометея

«Прометей» прибыл в Испанию на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тенерифе». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Матч «Тенерифе» – «Прометей» состоится 10 ноября. Начало – в 21:30 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале и сайте XSPORT.

Напомним, в первом матче «Прометей» практически сумел обыграть «Тенерифе».

Сергей Остапенко
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